ВОЙНА В Украине фото Виталий Кличко для защиты Киева получил от главы ПЦУ икону, обладающую невероятной силой

2022-03-15 12:29

Виталий Кличко: "Встретился с Митрополитом Епифанием – предстоятелем Православной церкви Украины.

Владыка подарил икону Святого Архангела Михаила, считающегося покровителем воинов, борющихся за правду. А также – защитником Киева."

Он выразил уверенность, что Киев был и останется свободным городом, где живут свободные люди, которые любят свободу и никогда на колени не встанут. Епифаний благословил киевлян на защиту города.

"Мы вместе и дальше будем противостоять врагу, и непременно победа будет на нашей стороне. Поэтому пусть Господь благословит сегодня каждого киевлянина на защиту, дает силу, здоровье и вдохновение дальше противостоять тем вызовам, которые выпали на нашу долю", – отметил он.

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