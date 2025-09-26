Спорт Кличко збирається висунути свою кандидатуру на посаду президента World Boxing

2025-09-26 14:39

Брат мера Київа Володимир Кличко планує розпочати кар'єру функціонера.

Як повідомляє сайт Inside The Games, Кличко збирається висунути свою кандидатуру на посаду президента World Boxing, організації аматорського боксу, яка була заснована декілька років тому з метою збереження боксу в програмі Олімпійських ігор.

Зазначається, що конкурентами Кличка стануть ексбоксер і президент НОК Казахстану Геннадій Головкін та президент федерації боксу Греції Харіс Маріоліс.

Вибори відбудуться у листопаді. Список кандидатів буде оголошено за 30 днів до голосування.

Варто зазначити, що організація World Boxing прийшла на зміну IBA, яку очолює Умар Кремльов, після того як МОК позбавив IBA права на проведення олімпійських турнірів.