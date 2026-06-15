ВІЙНА В Україні Зросла кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки на Київ 15 червня

2026-06-15 11:32

У Києві до п'яти зросла кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки в ніч на 15 червня. Про це повідомив мер Віталій Кличко у Телеграм в понеділок.

"Одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані, померла в лікарні. 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога", – написав він.

Перед цим він повідоми, що постраждали 35 людей. Серед них – двоє дітей і вагітна жінка.

За словами Кличка, аварійно-рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

Ворог бив по житлових будинках, обʼєктах інфраструктури, підприємствах, а також по київських святинях.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія атакувала Україну 70 ракетами і понад 600 дронами. Головною ціллю став Київ. Сили ППО знешкодили більшість ворожих цілей.

Також повідомлялося, що Україна терміново ініціює всі міжнародні механізми та процедури в рамках ЮНЕСКО через цілеспрямований російський удар у ніч проти 15 червня, який спричинив значні руйнування об’єктів Києво-Печерської лаври. Київ закликає світ до негайних і рішучих дій у відповідь на акти державного варварства з боку Росії.