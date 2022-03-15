Детали Весна отступает: в Украине резко похолодает, синоптик назвала дату

2022-03-15 17:00

Несмотря на весеннюю погоду в Украине в последние дни, с 16 марта снова ожидается похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице.

Она отмечает, что уже со среды 16 марта столбики термометров на северо-востоке и востоке страны стремительно опустятся вниз до минусовых температур. Так, на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине ночью ожидается -7-13 градусов, а днем -1-4 градуса.

На остальной территории Украины в ближайшую ночь ожидается -3-8 градусов, а днем предполагается 0+5 градусов.

Теплее всего будет на западе страны - там температура воздуха будет +6+12 градусов днем.

Наталья Диденко отмечает, что осадков не предполагается, только в Карпатах возможно выпадение мокрого снега.

В столице также станет холоднее – ночью столбики термометров опустятся до -4, а днем температура составит +3 градуса.

По прогнозам, такая погода продержится ориентировочно до конца недели, после этого весна постепенно, но окончательно начнет вступать в свои права.