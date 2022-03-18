Детали Пятилетняя украинская беженка украсила обложку нового номера журнала Time

2022-03-18 19:28

Новый номер журнала Time вышел с интерактивной обложкой, которую украсила пятилетняя девочка из Кривого Рога Валерия. О том, как создавалась инсталяция в Telegram рассказал мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, интерактивную обложку издания создал французский художник JR, устроив перформанс во Львове. В нем были задействованы около 100 человек, которые развернули фото девочки, вынужденной бежать от войны.

Отмечается, что художник создает инсталляции монументального искусства на протяжении последних десяти лет с целью социальных изменений, привлекает внимание мира к кризису вынужденно перемещенных лиц из Украины.

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Детали

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Полезные советы по выбору квартиры: полный чек-лист 2022-03-05 07:12
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