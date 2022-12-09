ВОЙНА В Украине фото Влиятельный журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского Человеком года

2022-12-09 19:31

Журнал TIME оголосив свою традиційну номінацію "Людина року". Цього року це звання отримав президент України Володимир Зеленський та український дух.

"За те, що довели, що мужність може бути такою ж заразливою, як і страх, за те, що спонукали людей об’єднатися на захист свободи, за те, що нагадали світу про крихкість демократії – і миру", – написав головний редактор TIME Едвард Фельсенталь.

Нагадаємо, нещодавно британська газета Financial Times визнала українського лідера людиною року. При цьому видання визнало, що після війни Зеленському доведеться відповідати на складні питання.