ВОЙНА В Украине фото Влиятельный журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского Человеком года

2022-12-09 19:31

Журнал TIME оголосив свою традиційну номінацію "Людина року". Цього року це звання отримав президент України Володимир Зеленський та український дух.

"За те, що довели, що мужність може бути такою ж заразливою, як і страх, за те, що спонукали людей об’єднатися на захист свободи, за те, що нагадали світу про крихкість демократії – і миру", – написав головний редактор TIME Едвард Фельсенталь.

Нагадаємо, нещодавно британська газета Financial Times визнала українського лідера людиною року. При цьому видання визнало, що після війни Зеленському доведеться відповідати на складні питання.

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фото Влиятельный журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского Человеком года 2022-12-09 19:31
фото єДокумент у Дії працюватиме навіть за відсутності зв’язку та інтернету 2022-12-09 18:28