ВОЙНА В Украине На Банковой ответили немецкому канцлеру, предложившему оправдать россиян

2022-03-18 10:45

 

Ранее Шольц выступил против травли граждан РФ за рубежом.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее выступил против травли граждан России за рубежом.

Советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Twitter, что такое предложение является неправильным.

"Канцлер Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Потому что официально 71% россиян категорически поддерживают войну против и массовые убийства наших граждан", - отметил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер Германии Олаф Шольц встал на защиту граждан России, которых за границей якобы травят. Он выразил недовольство якобы травлей россиян за рубежом.

"Абсолютно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война Путина. Только он один несет ответственность за это", - написал Шольц.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Без денег уходить не хочу": СБУ перехватила циничный разговор россиян: аудио

2022-03-13 17:30

Подоляк о переговорах с РФ: Россияне уже говорят не ультимативно, а слушают предложения Украины

2022-03-13 15:30

Facebook и Instagram разрешили публично призывать к насилию против россиян

2022-03-12 07:16

документ Кучма обратился к украинцам - он прямым текстом навал россиян нацистами и зверьем

2022-03-11 18:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Суммарные потери войск рф в Украине превысили 56,5 тысячи человек

2022-03-18 16:00

Мэры Милана, Парижа, Стокгольма, Барселоны, Варшавы предложили помощь с восстановлением городов Украины

2022-03-18 14:29

Прекращение огня и полный вывод российских войск - озвучены принципиальные требования Киева на переговорах

2022-03-18 13:33

Кулеба озвучил два финала окончания войны в Украине

2022-03-18 13:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Суммарные потери войск рф в Украине превысили 56,5 тысячи человек 2022-03-18 16:00
Мэры Милана, Парижа, Стокгольма, Барселоны, Варшавы предложили помощь с восстановлением городов Украины 2022-03-18 14:29
Прекращение огня и полный вывод российских войск - озвучены принципиальные требования Киева на переговорах 2022-03-18 13:33
Кулеба озвучил два финала окончания войны в Украине 2022-03-18 13:00