ВОЙНА В Украине На Банковой ответили немецкому канцлеру, предложившему оправдать россиян

2022-03-18 10:45

Ранее Шольц выступил против травли граждан РФ за рубежом.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее выступил против травли граждан России за рубежом.

Советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Twitter, что такое предложение является неправильным.

"Канцлер Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Потому что официально 71% россиян категорически поддерживают войну против и массовые убийства наших граждан", - отметил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер Германии Олаф Шольц встал на защиту граждан России, которых за границей якобы травят. Он выразил недовольство якобы травлей россиян за рубежом.

"Абсолютно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война Путина. Только он один несет ответственность за это", - написал Шольц.