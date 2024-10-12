ВОЙНА В Украине Украинская армия сорвала замысел роССиян на Курщине, - ЦПД

2024-10-12 08:30


В результате столкновений российская армия потеряла много техники.

В Курской области украинская армия сорвала замысел россиян. Армия РФ потеряла много техники, заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Как отметил Коваленко в Telegram, планы россиян были разрушены. Впрочем, пока деталей актуальных событий на Курщине глава ЦПД не раскрыл.

"В Курской области удалось пока сорвать замысел россиян. Без деталей, но в армии РФ значительные потери в технике", - отметил он.

Операция в Курской области - какие новости уже сообщались

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российский контингент в Курской области уже достиг численности в 50 тысяч личного состава. Он отметил, что речь идет о военных, которые ранее находились на других направлениях.

Тем временем издание Forbes сообщает, что украинские защитники попали в "жесткую" ловушку в Курской области.

Отмечается, что украинская сторона потеряла по меньшей мере один CV90, Marder, M-2 и Stryker.

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