ВОЙНА В Украине фото Вы пушечное мясо: в Беларуси расклеили листовки с призывом не воевать в Украине

2022-03-22 22:00

В связи с огромными потерями страны-агрессора России на войне против Украины Путин пытается отправить насмерть и белорусских военных. В Беларуси начинают призывать людей отказываться от участия в войне за интересы безумного диктатора.

Об этом свидетельствуют открытки, которые расклеиваются по всей стране.

В Беларуси местные активисты расклеивают листовки с призывом любым способом отказываться воевать против Украины, поскольку "белорусы для России - пушечное мясо", - говорится в объявлениях.

Белорусы понимают, что самопровозглашенный диктатор Лукашенко пообещал Путину жизнь белорусов в обмен на свое пожизненное правление.

"Нас будут бросать насмерть, чтобы узнать огневые позиции украинцев. Так россияне уже делают с солдатами "ДНР" и "ЛНР". Путину все равно, сколько гробов придет в Беларусь. Нас толкают на верную смерть. Сделай все, чтобы не умирали белорусы! Саботируй, заболей, возьми отпуск!" – пишут в открытках.

Там также вспоминают, что Беларусь – это партизанский край, а не страна оккупантов, поэтому они выступают против войны в Украине.

"Живи ради Беларуси! Не умирай ради России!" – призывают белорусы своих сограждан.