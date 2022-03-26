ВОЙНА В Украине фото Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк ранен

2022-03-26 17:00

 

Музыкант в первые дни вторжения РФ в Украину ушел в тероборону.

Украинский певец Андрей Хлывнюк, который является фронтменом группы "Бумбокс", получил ранения во время обстрела со стороны российских оккупантов.

Об этом сам артист сообщил в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото, на которых ему оказывают первую медицинскую помощь. 

На снимках видно, что это, вероятнее всего, осколочное ранение. Задело лицо под правым глазом. 

"Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы воюете, идиоты", - написал Андрей Хлывнюк, сообщив о своем ранении.

"К сожалению наша колонна потеряла два пикапа, но я верю, что наши волонтеры с этим справятся", - добавил артист.

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