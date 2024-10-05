Политика Западные лидеры уже не боятся ядерных угроз Путина, - Time

2024-10-05 11:30

Лидеры стран Запада уже не боятся ядерных угроз РФ и все более решительно высказываются о дальнейшей помощи Украине.

Об этом пишет журнал Time

Кремль ядерными угрозами хочет помешать дальнейшей помощи Украине

В публикации отмечается, что эскалацией угроз ядерной войны, Кремль пытается помешать западным странам поддерживать Украину, особенно когда речь идет об оружии для ударов на большие расстояния по объектам в глубине РФ.

Издание напомнило, что 19 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал предоставить Украине оружие и разрешение на нанесение таких ударов.

Ответ Москвы на этот документ был необычно жестким. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram отметил, что эта резолюция "приведет к мировой войне с применением ядерного оружия". Далее он написал, что одна российская межконтинентальная баллистическая ракета способна долететь за 3 минуты и 20 секунд до Страсбурга, где размещен Европейский парламент.

Зато президент Европарламента Роберта Мецола в интервью Time назвала заявление Володина "типичной реакцией, которая конфронтационная". Отвечая на вопрос, воспринимает ли она такие угрозы серьезно, политик добавила: "Если такая риторика будет усиливаться, то мы должны быть к этому готовы".

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что не знает является ли риторика чиновников Кремля блефом или правдой. Однако, по ее словам, "мы никогда не можем позволить кому-то, кто не уважает демократию, права человека и все то, во что мы верим - мы не можем позволить ему решать, что нам делать".

"Взвешенная реакция соответствовала растущей тенденции среди западных чиновников. Для многих из них Владимир Путин стал похожим на мальчика, который слишком часто кричал о ядерном оружии, притупляя влияние своего собственного ядерного сдерживания и позволяя многим европейцам избавиться от страха перед ним", - пишет издание.

По словам Фредериксен, "страх и лидерство не идут бок о бок". Она добавила, что привычка Запада беспокоиться о "красных линиях" Путина, привела к слишком большим задержкам в поддержке Украины.

"Единственная красная линия, которую я вижу в этой войне, уже была пересечена, когда они напали на Украину", - сказала глава датского правительства.

Россия будет придумывать новые "красные линии"

Time отмечает, что, четко осознавая игнорирование "красных линий", Кремль продолжает все больше их рисовать. Издание напомнило, что через несколько дней после угрозы Володина в адрес Страсбурга, Путин заявил, что России следует снизить порог применения ядерного оружия. Диктатор предположил, что в случае широкомасштабной атаки с применением обычных вооружений, таких как ракеты или даже беспилотники, Россия может ответить атомной бомбой.

"Это формальное изменение в ядерной доктрине, которая ранее предусматривала ядерный ответ только в случае экзистенциальной угрозы для России, попала в заголовки газет и вызвала новый виток дебатов в западных столицах. Однако это не вызвало заметное изменение тональности со стороны Украины или ее ближайших союзников", - пишет издание.

Ранее бывший генсек НАТО Столтенберг, отвечая на вопрос о "красных линиях" Путина, отметил: Пересекли уже многие из них, а он ничего не сделал.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.