ВОЙНА В Украине При выходе из Угледара удалось забрать не всех раненых – комбриг 72 ОМБр

2024-10-08 19:15

При выходе украинских сил из Угледара Донецкой области некоторых раненых забрать не удалось, но "военкоры" РФ в разы завысили их количество. Об этом рассказал новый командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, защищавшей Угледар, Александр Охрименко в интервью "Главкому", опубликованном 8 октября.

Он прокомментировал сообщения российских пропагандистов о том, что при выходе из города там остались украинские раненые военные.

"Объективно во время таких активных боевых действий невозможно с полной уверенностью сказать, что удалось вывести все 100% раненых. Эвакуация проводилась. Часть раненых мы смогли эвакуировать средствами медицинских подразделений, применили боевые машины пехоты подразделений, которые были предназначены для помощи в эвакуации. Но, к сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать", – сказал он.

По словам Охрименко, под огнем противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли добраться до точки эвакуации.

"Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех. Я не буду называть цифры, потому что нам важен и ценен каждый солдат, но это не то количество, о котором говорят военкоры противника, они преувеличивают в разы", – сказал он.