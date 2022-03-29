ВОЙНА В Украине Армия Украины отбросила войска рф на 60 километров от Кривого Рога - враг понес большие потери

2022-03-29 13:01

Вооруженные силы Украины отбросили войска рф на 40-60 километров от Кривого Рога. Об этом сообщил глава Военной администрации города Александр Вилкул.

"Враг не просто остановлен по всем направлениям, но и отброшен назад от дальних подступов к городу", – подчеркнул он.

По словам Вилкула, украинские военные освободили еще несколько населенных пунктов Херсонской области.

"Оккупанты уже не находятся на расстоянии ближе 40 километров от города. А на некоторых направлениях - 60 километров. Линия соприкосновения находится уже не на границе с Днепропетровской областью, это уже Херсонская область", - отметил глава военной администрации Кривого Рога.

В результате боев была захвачена российская техника, которая теперь будет работать на нашу оборону.

Вилкул также уточнил, что ситуация в городе стабильная, во многих районах проходит возведение оборонительных сооружений. При этом основная стратегия - "держать врага подальше".

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