В оккупированном Херсоне появились листовки партизан, в которых российских захватчиков и их сторонников предупреждают о возмездии. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ" сегодня, 20 апреля.
На столбе в Херсоне появилась предупреждающая листовка. В ней украинские патриоты сообщают, что оккупационному режиму осталось недолго, и кара настигнет всех, его поддерживающих.
"Русский оккупант и все, кто поддерживает их режим. Мы близко - уже работаем в Херсоне. Вас всех ждет смерть! Херсон — це Украина", — говорится в сообщении.