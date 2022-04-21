ВОЙНА В Украине фото В оккупированном Херсоне появились листовки с приветом для оккупантов и коллаборантов

2022-04-21 18:30

В оккупированном Херсоне появились листовки партизан, в которых российских захватчиков и их сторонников предупреждают о возмездии. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ" сегодня, 20 апреля.

На столбе в Херсоне появилась предупреждающая листовка. В ней украинские патриоты сообщают, что оккупационному режиму осталось недолго, и кара настигнет всех, его поддерживающих.

"Русский оккупант и все, кто поддерживает их режим. Мы близко - уже работаем в Херсоне. Вас всех ждет смерть! Херсон — це Украина", — говорится в сообщении.