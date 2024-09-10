ВОЙНА В Украине Наступление оккупантов на Покровск: в США оценили ситуацию вокруг города

2024-09-10 22:15

Сейчас у Покровска Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупационные войска добились определенных успехов. Впрочем, США точной информации о захваченных территориях нет.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

"То, что вы видите за пределами Покровска — это, знаете, интенсивные бои. У меня нет конкретной географической информации о том, что взяла Россия. Мы знаем, что в недавнем прошлом они добились определенных успехов, продолжая наступление в направлении Покровска", – заявил он.

Несмотря на то, что оккупанты наступают в направлении города, ВСУ сопротивляются, подчеркнул Райдер. Он отмечает, что РФ называет этот город своей главной целью на Донбассе.

"Вы видели, как россияне говорили, что это их главная задача (захватить Покровск – Ред.). Они удвоили усилия в этом направлении", – добавил представитель Пентагона.

Также Райдер уточнил, что российские силы пока не достигли города и не приблизились к его захвату.

Напомним, президент Владимир Зеленский сделал обнадеживающий прогноз по ситуации на Покровском направлении. По его словам, в последние дни стала улучшаться благодаря действиям украинских воинов.