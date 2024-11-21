ВОЙНА В Украине В ISW зафиксировали высокий уровень дезертирства оккупантов

2024-11-21 18:26

В Институте изучения войны заявили о том, что плохое отношение российского военного командования к солдатам и неспособность укомплектовать их достаточным количеством оружия способствуют массовому дезертирству в армии РФ.

В отчете сослались на публикацию российского оппозиционного издания "Важные истории" (iStories). В ней сообщается, что во внутреннем документе Министерства обороны России подробно описано, как более 1000 российских военнослужащих, включая офицеров, дезертировали из российской 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ). Отмечается, что по состоянию на 20 апреля 2024 года это было значительно больше, чем личный состав батальона, передает РБК-Украина.

Как отметили в iStories, командование 20-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБСР) обратилось в Миноборону за помощью в возвращении дезертиров и опросило личный состав 33-го и 255-го мотострелковых полков 20-й ОМБСР, которые пояснили уровень дезертирства большими потерями, отсутствием обещанных выплат солдатам и практикой отправление раненых и больных солдат на штурм.

"Эти жалобы отражают частые жалобы российских ультранационалистических военных блоггеров на плохое отношение Минобороны к военнослужащим, а возможный внутренний документ указывает на осознание оборонным ведомством масштаба проблем с моральным духом российских солдат", - отмечают эксперты ISW.

Российское оппозиционное издание "Мобилизационные новости" 19 ноября распространило кадры, на которых солдаты российской 36-й мотострелковой бригады (29-я воздушная армия, Восточный военный округ) обращаются непосредственно к министру обороны России Андрею Белоусову с жалобами на то, что командиры посылают их на штурм без разведки и артиллерийской поддержки.

Российские солдаты утверждают, что им приходится тратить свою зарплату на покупку собственного снаряжения и фортификационных материалов, потому что их военное командование не обеспечивает.