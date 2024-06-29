ВОЙНА В Украине Бои за Часов Яр: удалось ли ВСУ выбить оккупантов из микрорайона Канал

2024-06-29 11:30

Войска РФ штурмуют Часов Яр с трех сторон.

Российские войска недавно продвинулись к восточной части города Часов Яр, что свидетельствует о том, что российские войска продолжают действовать в черте города.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на запад к бетонному заводу в микрорайоне Канал.

Спикер украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сделал несколько заявлений.

По его словам, украинские войска вытеснили все российские силы из микрорайона Канал.

Аналитики еще не наблюдали визуальных доказательств того, что украинские силы отвоевывают позиции в восточном микрорайоне Канал или других признаков того, что украинским силам удалось полностью вытеснить российские силы из восточной части Часов Яра.

Российский милблогер утверждал, что по состоянию на 27 июня российские войска закрепились в центре Калиновки.

Напомним, недавно сообщалось, что оккупационные войска ужесточили штурмы Часов Яра и начали атаковать город с Торецкого направления. Также известно, что ВСУ ужесточили оборону города еще одной бригадой.

Оккупанты не могут взять город, поэтому уничтожают его тяжелыми огнеметными системами "Сонцепек".