ВОЙНА В Украине Во временно оккупированном Геническе русские установили памятник ленину и вывесили красные флаги

2022-04-22 18:28

Прокуратура открыла уголовное производство относительно установления памятника ленину и распространения коммунистической символики в Херсонской области. Ранее российские фашисты восстановили демонтированный памятник во временно оккупированном Геническе.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, войска оккупантов устанавливают на административных зданиях флаги рф и СССР. А на центральную площадь оккупированного города Геническ перед местной государственной администрацией вернули памятник ленину, который был демонтирован в январе 2015 года.

А в Херсоне рашисты зачем-то подняли флаг красного цвета с коммунистической символикой.

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры открыли уголовные производства по фактам изготовления, распространения, а также публичного использования символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ч. 1 ст. 436-1 УК Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает до 5 лет лишения или ограничения свободы.

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фото Русские во время оккупации уничтожили архив Вячеслава Черновола в Буче 2022-04-22 12:28