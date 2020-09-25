Детали документ Скандал в Геническе. Херсонский Областной штаб "Слуг народа" подставил Зеленского

2020-09-25 14:08 279

В Геническе ТВК не зарегистрировала 34 кандидата в депутаты Генической городской громады от партии "Слуга народа". Кандидаты обвиняют нарушении закона и срыве регистрации партийное областное руководство, действующее в интересах местных коррупционных кланов. Геничанские «слуги» обратились к Президенту с просьбой положить конец коррупции среди партийных чиновников, убивающих рейтинги партии в угоду политическим оппонентам.

Они просят Владимира Зеленского срочно вмешаться в ситуацию, восстановить закон и справедливость. 

 Видеобращение к Владимиру Зеленскому находится на данной ссылке

Текстовая версия обращения и подписи кандидатов приводятся ниже.

 Текст обращения:

Уважаемый президент Украины! Владимир  Александрович!

К вам обращаются кандидаты в депутаты от партии «Слуга народа», которых вчера незаконно отказались регистрировать в территориальной избирательной комиссии Генической городской громады.

Руководство партии «Слуга народа» в Херсонской области сделало все, чтобы партия «Слуга народа» не принимала участие в этих выборах. Она сорвала нашу регистрацию и регистрацию кандидата на пост Генического городского головы.

Владимир Александрович, когда мы выбирали вас президентом, мы надеялись, что коррупция, интриги и продажные партийный чиновники на местах ушли в прошлое. Мы поверили вам. Вам поверили миллионы избирателей.  Мы хотим думать, что не ошибались.

Владимир Александрович, мы просим вас вмешаться в ситуацию, в которой мы усматриваем коррупционную составляющую. Мы просим подключить к этому правоохранительные органы и остановить этот беспредел.

Областное руководство партии «Слуга народа» недостойно того, чтобы представлять интересы партии в регионе. Неудивительно, что рейтинги партии власти стремительно падают.  Они подставляют лично вас, господин Президент и Ваших избирателей, отказывая им в праве голосовать.

34 человека от «Слуги народа» – врачи, учителя, предприниматели Генической громады - оказались незаконно выброшены областным руководством из избирательного процесса.  У всего этого беспредела есть конкретные заказчики, которые ловко манипулируют партийными чиновниками в Херсоне. Эти люди сделали все, чтобы «Слуга народа» не участвовала в выборах в Геническе

Мы верим, что партия «Слуга народа» и президент Украины не продаются. Мы верим, что деньги и коррупция решают не все. Мы считаем что рейтинги партии, имидж президента и его команды не должны стать заложниками продажности и грязных интриг его политических оппонентов.

Уважаемый Владимир Александрович, вы все еще остаетесь нашим президентом. Просим вас вмешаться и содействовать регистрации людей, которые поверили Вам и все еще готовы подставить вам плечо.  А также дать соответствующую правовую и моральную оценку действиям областного руководства партии «Слуга народа».

С уважением, кандидаты от партии «Слуга народа Генической городской громады.

Подписи прилагаются.

На видео: Юлиан Лучко, куратор выборов по Геническому району Херсонского областного штаба партии "Слуга народа" : "Ваши документы нам больше не нужны".

 

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