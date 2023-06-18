ВОЙНА В Украине фото + видео Возле Геническа пылает большой склад с БК оккупантов

2023-06-18 12:30

 

В Геническом районе утром 18 июня прогремели взрывы, сдетонировал склад БК россиян.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, "Бердянск сегодня", командующий Воздушными силами Николай Олещук

Детали: Взрыв произошел в поселке Рыково возле Геническа. Уточняется, что было попадание на территорию элеватора, по данным местных жителей - в большой склад боеприпасов россиян.

СМИ тем временем пишут, что детонация продолжается до сих пор.

Обновлено: Олещук подтвердил удар по складу россиян по станции Партизаны в Рыково.

Глава Воздушных сил похвалил работу. 

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