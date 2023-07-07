ВОЙНА В Украине Во временно оккупированных Скадовске и Геническе началась эпидемия холеры

2023-07-07 13:30

Во временно оккупированных Скадовске и Геническе в Херсонской области возросло число случаев острых кишечных инфекций. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"По характеру протекания у болезни признаки холеры. Оккупационные так называемые власти не признают увеличения числа заболеваемости, пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сводке.

В Генштабе добавили, что оккупанты начали скрытую вакцинацию от холеры представителей "администраций" и их ближайшего окружения.

Ранее сообщалось, что захватчики вынуждены приступить к стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в нескольких населенных пунктах Херсонской области, пострадавших после подрыва Каховской ГЭС. Причина - во вспышке инфекционных болезней.