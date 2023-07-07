ВОЙНА В Украине Во временно оккупированных Скадовске и Геническе началась эпидемия холеры

2023-07-07 13:30

Во временно оккупированных Скадовске и Геническе в Херсонской области возросло число случаев острых кишечных инфекций. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"По характеру протекания у болезни признаки холеры. Оккупационные так называемые власти не признают увеличения числа заболеваемости, пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сводке.

В Генштабе добавили, что оккупанты начали скрытую вакцинацию от холеры представителей "администраций" и их ближайшего окружения.

Ранее сообщалось, что захватчики вынуждены приступить к стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в нескольких населенных пунктах Херсонской области, пострадавших после подрыва Каховской ГЭС. Причина - во вспышке инфекционных болезней.

subscriber subscriber

Еще по теме

Жителям пострадавшей из-за теракта на Каховской ГЭС Херсонщины передали еще 430 генераторов

2023-07-03 10:27

ВСУ продвинулись на левый берег Днепра в Херсонской области - ISW

2023-06-28 17:37

На Юге Украины из-за подрыва Каховской ГЭС остаются затопленными более сорока населенных пунктов

2023-06-19 12:28

Российские террористы безуспешно пытались перейти в наступление на пяти направлениях

2023-06-19 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Во временно оккупированных Скадовске и Геническе началась эпидемия холеры

2023-07-07 13:30

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний

2023-07-07 12:29

«Никто наличные не запретит. Это полная глупость!», – в налоговом комитете Рады успокоили украинцев

2023-07-07 11:34

Юрий Луценко навоевался - покидает ВСУ и хочет быть волонтером

2023-07-07 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Во временно оккупированных Скадовске и Геническе началась эпидемия холеры 2023-07-07 13:30
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний 2023-07-07 12:29
«Никто наличные не запретит. Это полная глупость!», – в налоговом комитете Рады успокоили украинцев 2023-07-07 11:34
Юрий Луценко навоевался - покидает ВСУ и хочет быть волонтером 2023-07-07 10:27