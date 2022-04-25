ВОЙНА В Украине Обмудсмен Людмила Денисова снова обвинила рф в грубом нарушении Женевской конвенции

2022-04-25 13:32

В нарушение Женевской конвенции 1949 года Россия содержит пленных украинских воинов в колониях общего режима, не совершив перепрофилирование тюрем. Об этом сообщила обмудсмен Людмила Денисова.

Сообщается, что военнопленные Герои ВСУ находятся в колониях общего режима на россии в ростовской области.

"Для этого оккупанты расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге россии: колонию общего режима № 1 в городе Зверево, а также № 12 в Каменске-Шахтинском вблизи российско-украинской границы. Полтора месяца назад оттуда выселили удерживаемых в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные теперь спят в три смены", - сообщает Денисова.

Сообщается также, что пенитенциарные учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверевом теперь наполняются за счет захваченных в плен украинских солдат, а охраняют их сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и заключенные, оставленные на подсобных работах.

"Правила обращения с пленными регламентируются Конвенцией об обращении с военнопленными и дополнительными протоколами к ней, принятыми в 1977 и 2005 году. РФ в 2019 году денонсировала Протоколы 1 и 2 к этой конвенции, но, несмотря на это, страна-оккупант обязана выполнять принципы, изложенные в тексте Конвенции об обращении с военнопленными, по состоянию на 1949 год", - отмечает омбудсмен.

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения русских фашистов в Украину с призывом учесть эти факты нарушения прав граждан Украины.

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