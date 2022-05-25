Омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала о новых фактах изнасилований в Александровке Херсонской области, о которых стало известно:
две девочки, 12 и 15 лет, изнасилованы россиянами;
6-месячную девочку солдаты РФ изнасиловали чайной ложкой;
2-летних мальчиков-близнецов четверо россиян изнасиловали орально и анально, пока еще один держал их мать. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери;
3-летнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два россиянина, от полученных травм ребенок скончался.
Эти факты нечеловеческой жестокости и дикости роССийских фашистов не просто шокируют, а приводят в ужас весь цивилизованный мир.