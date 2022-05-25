ВОЙНА В Украине Омбудсмен Украины рассказала о жутких фактах изнасилований детей русскими оккупантами

2022-05-25 15:38

Омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала о новых фактах изнасилований в Александровке Херсонской области, о которых стало известно:

две девочки, 12 и 15 лет, изнасилованы россиянами;

6-месячную девочку солдаты РФ изнасиловали чайной ложкой;

2-летних мальчиков-близнецов четверо россиян изнасиловали орально и анально, пока еще один держал их мать. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери;

3-летнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два россиянина, от полученных травм ребенок скончался.

Эти факты нечеловеческой жестокости и дикости роССийских фашистов не просто шокируют, а приводят в ужас весь цивилизованный мир.