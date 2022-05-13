ВОЙНА В Украине Русские оккупанты устроили геноцид украинских детей - насильно меняют гражданство сирот

2022-05-13 15:37

Русские оккупанты продолжают геноцид украинских детей. В росийских пропагандистских СМИ заявляют, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, находящиеся в так называемых "ЛДНР", будут получать гражданство оркостана. Для этого якобы были достигнуты договоренности с руководством оккупационных администраций. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

По словам Денисовой, предоставление российского гражданства детям из Донецкой и Луганской областей упростит возможность усыновлять их на россии.

"Сейчас готовятся соглашения между страной-оккупантом и оккупационными администрациями в ОРДЛО, чтобы предоставить видимость "правовых процедур" для фактического похищения украинских детей и передачи их в семьи на россии. В настоящее время на территорию агрессора вывезено более двух тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Донецкой и Луганской областей", - написала Людмила Денисова.

Также она заметила, что страна-оккупант грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

"Насильственная передача детей из одной национальной группы в другую содержит признаки геноцида в соответствии со статьей 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты нарушений россии прав человека в Украине", - написала Уполномоченная ВР по правам человека.