ВОЙНА В Украине фото На роССии упал самолет Ил-76: в Украине сделали важное заявление насчет военнопленных

2024-01-24 16:05

 

Различные профильные структуры Украины собирают и анализируют информацию о падении военного транспортного самолета Ил-76 на рф.

Об этом в Telegram сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, образованный Кабинетом министров Украины. В частности, в штабе прокомментировали информацию по поводу обнародованной во вражеских пропагандистских ресурсах информации о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских военнопленных.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", - заявили в штабе.

Также отмечается, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества. "Просим ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками", - сказано в сообщении.

Сбит Ил-76 в России или нет - что надо знать сегодня

В Белгородской области россии упал военный самолет тяжеловес Ил-76. По данным российских ресурсов, на борту самолета, вероятно, погибли 74 человека. В минобороны россии почти сразу заявили, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные.

В Министерстве обороны Украины, реагируя на сообщения о катастрофе Ил-76 на россии, заявили, что пока не могут подтвердить, что причиной стала атака Сил обороны.

subscriber subscriber

Еще по теме

Канада предоставит новый пакет оборонной помощи Украине

2024-01-24 21:37

Войска рф повредили в Украине каждую седьмую школу

2024-01-24 20:04

Словакия поддержит в ЕС выделение Украине 50 млрд евро, - Шмыгаль

2024-01-24 19:15

Кулеба объяснил, для чего Украине нужны ракеты Taurus

2024-01-24 18:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Войска рф повредили в Украине каждую седьмую школу

2024-01-24 20:04

фото На роССии упал самолет Ил-76: в Украине сделали важное заявление насчет военнопленных

2024-01-24 16:05

Рашисты в очередной раз ударили по больнице Херсона, есть пострадавшие

2024-01-24 15:38

Безпілотник завдав удару по нафтовому терміналу рашистів у Брянській області

2024-01-24 09:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Войска рф повредили в Украине каждую седьмую школу 2024-01-24 20:04
фото На роССии упал самолет Ил-76: в Украине сделали важное заявление насчет военнопленных 2024-01-24 16:05
Рашисты в очередной раз ударили по больнице Херсона, есть пострадавшие 2024-01-24 15:38
Безпілотник завдав удару по нафтовому терміналу рашистів у Брянській області 2024-01-24 09:35