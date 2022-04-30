ВОЙНА В Украине фото ВСУ "отправили в ад" гаубицы россиян: посыпались "камни" с неба

2022-04-30 14:30

ВСУ эффектно отомстили россиянам за обстрелы позиций.

Вооруженные силы Украины уничтожили технику оккупантов, из которой россияне обстреливали позиции украинских военных.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

На одном из направлений враг обстреливал бойцов гаубицами "Мста-Б", однако разведчикам удалось обнаружить местоположение противника - артиллеристы нанесли удар в ответ.

В ходе дальнейшей корректировки "камни" с неба попали по боекомплектам, и началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик "Урал", говорится в сообщении.

"Вторая" самая сильная армия мира" безуспешно продолжает направлять в ад своих безымянных солдат. Обманутые российской пропагандой они гибнут без чести и идут на верную смерть. Что ж, это их выбор...", - заключают Сухопутные войска.

Война в Украине: обновленные данные

Продолжаются наступательные действия РФ в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Армия РФ наносит авиационные, ракетные удары и осуществляет артиллерийские обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры в глубине территории Украины, позиций наших войск вдоль линии соприкосновения и в приграничных районах. Продолжается перегруппировка и усиление группировок войск оккупантов.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено десять воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито четырнадцать атак врага, уничтожено одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 23 тыс. 200 личного состава.

Кроме того, с 24 февраля враг потерял: танков ‒ 1008, боевых бронированных машин ‒ 2445, артиллерийских систем – 436, РСЗО - 151, средства ПВО - 77, самолетов – 190, вертолетов – 155, автомобильной техники - 1701, кораблей /катеров - 8, цистерн с ГСМ - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня - 232, специальной техники - 32, пусковых установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.