Спорт Головний тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат встановив новий рекорд на чемпіонаті світу

2026-06-17 08:26

Головний тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат встановив новий рекорд на чемпіонаті світу. Як відомо, напередодні дебютант турніру зазнав нищівної поразки від Німеччини, проте зумів відзначитися першим голом в історії.

При цьому Адвокат став найстаршим тренером в історії чемпіонатів світу, досягнувши віку 78 років і 260 днів. Він побив попередній рекорд, який був зафіксований лише два дні тому тренером збірної Чехії.

Крім того, у поєдинку Німеччина - Кюрасао було зафіксовано ще один рекорд. Різниця у віці між Адвокатом і Нагельсманном склала рекордні 39 років і 299 днів.

Нагадаємо, що саме Дік Адвокат привів Кюрасао на їхній перший чемпіонат світу. Проте незабаром тренер залишив команду через важку хворобу дочки. Коли її стан покращився, Кюрасао зміг переконати тренера повернутися на свою посаду.

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