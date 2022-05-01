ВОЙНА В Украине фото Легенда о "Призраке Киева": командование ВСУ опровергло фейк

2022-05-01 10:00

Погибший украинский летчик Степан Тарабалка не является “Призраком Киева”, и он не успел сбить 40 вражеских самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что 13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка погиб в воздушном бою с превосходящими силами оккупантов РФ.

"Герой Украины Степан Тарабалка - не "Призрак Киева" и он не сбил 40 самолетов", - говорится в публикации.

Вместе с тем в пресс-службе разъяснили, что “Призрак Киева” – это супергерой-легенда, созданный украинцами, и скорее всего является собирательным образом летчиков 40-й бригады тактической авиации ВС, которые защищают небо столицы.

Ранее американское издание NDTV посвятило статью "Призраку Киева", в которой утверждалось что это и был 29-летний украинский пилот Степан Тарабалка, который погиб во время выполнения очередного боевого задания.