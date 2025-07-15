Світ Легенда Мадридського Реала та збірної Хорватії Лука Модрич перейшов у Мілан

2025-07-15 14:45

Легенда Реала та збірної Хорватії Лука Модрич перейшов у Мілан. Пресслужба італійського клубу представила 39-річного гравця.

"Привіт усім. Щойно прибув до Мілана. Дуже радий бути тут, щоб розпочати нову главу в моїй кар’єрі".

У послужному списку Модрича в грі за Реал чотири чемпіонства в Ла-Лізі, два трофеї, виграні на Кубку Іспанії, п’ять кубків Суперкубка Іспанії, шестиразовий виграш Ліги чемпіонів, п’ятиразове володіння Суперкубком УЄФА, п’ятиразове призерство Клубних чемпіонатів світу, а також перемога на Міжконтинентальному кубку.

Модрич залишив Реал після майже 13 років у Мадриді. Його останнім матчем за клуб став півфінал з ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу, де "вершкові" програли.

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