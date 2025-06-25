Життя Повідомлення щодо державних виплат, які поширюються у TikTok та Telegram, виявилися фейком

2025-06-25 12:30

В Центрі протидії дезінформації розповіли про фейкову інформацію щодо "державних виплат", яка розповсюджується останнім часом через соціальні мережі.

"У TikTok поширюються відео про нібито ухвалену Верховною Радою "постанову 4425"про виплати тим громадянам, які не залишали територію України після 24 лютого 2022 року. Програму начебто реалізують через єПідтримку, виплати -у застосунку Дія. Щоб отримати детальнішу інструкцію, користувачів закликають перейти за посиланням у "шапці профілю". Насправді це фейк. На сайті ВРУ відсутня постанова про виплату 24 тис. грн одноразової допомоги українцям, які залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення", - говориться в повідомленні.

У ЦПД зауважили, що на сайті Верховної Ради відсутня постанова про таку виплату.

"Як з’ясувалося, шахраї навмисно підробили дизайн офіційного сайту парламенту, щоб надати фейкові вигляду офіційності. Перехід за посиланням з TikTokведе на анонімні Telegram-канали. Такі фейки поширюються з метою збільшення аудиторії того чи іншого ресурсу", - зазначають автори повідомлення.

Українцям радять довіряти лише офіційним джерелам інформації та не вводити свої дані на підозрілих сайтах.

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