Политика КАРТА Вскоре после поражения в войне с Украиной рф неминуемо распадется - к каким государствам отойдут территории

2022-05-03 11:33

Эксперты Поднебесной предрекли распад российской федерации из-за военного противостояния с украинской армией и спрогнозировали новую политическую карту мира.

В эфире одного из телеканалов даже была показана карта, демонстрирующая, к каким государствам отойдут сегодняшние территории россии.

Согласно прогнозам, Ростовская и Воронежская области войдут в состав Украины, Краснодарская - в состав Грузии, столица оркостана, город москва станет частью Беларуси, Санкт-Петербург и Архангельск присоединятся к Финляндии.

Урал и Западная Сибирь найдут свое будущее в Казахстане, Восточная Сибирь - в Монголии, северные регионы - в Норвегии, а территории Дальнего Востока поделят между собой Китай и США. Кроме того, за счет россии свои территории расширят Польша, Латвия, Эстония и Азербайджан.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предрек распад россии и появление на политической карте мира такого независимого государства, как Ичкерия. В свою очередь, правозащитник Павел Лисянскиий рассказал о региональном сепаратизме на россии и выразил уверенность, что рф как государство начнет сыпаться вскоре после поражения в войне с Украиной. А это поражение уже сейчас обретает вполне конкретные очертания.