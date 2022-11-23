ВОЙНА В Украине КАРТА Визуализация красивого распада рф после войны с Украиной - реальный прогнозы разведки

2022-11-23 11:35

Визуализация красивого распада оркостана от "Слово і діло" по прогнозам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Глава ГУР уверен, что Украина вернет оккупированный Крым – это произойдет с оружием и довольно скоро.

По его словам, если не сменится политическое руководство рашки, то:

- Крым и временно оккупированные территории вернутся Украине

- рф отдаст оккупированные территории Молдовы, Грузии и Азербайджана

- возможна потеря Курильских островов и Калининграда

- воссоединение Карелии и Финляндии

- Китай отжимает Сибирь и Дальний Восток

- отделится Ичкерия.

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