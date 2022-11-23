Визуализация красивого распада оркостана от "Слово і діло" по прогнозам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Глава ГУР уверен, что Украина вернет оккупированный Крым – это произойдет с оружием и довольно скоро.
По его словам, если не сменится политическое руководство рашки, то:
- Крым и временно оккупированные территории вернутся Украине
- рф отдаст оккупированные территории Молдовы, Грузии и Азербайджана
- возможна потеря Курильских островов и Калининграда
- воссоединение Карелии и Финляндии
- Китай отжимает Сибирь и Дальний Восток
- отделится Ичкерия.