ВОЙНА В Украине КАРТА Визуализация красивого распада рф после войны с Украиной - реальный прогнозы разведки

2022-11-23 11:35

Визуализация красивого распада оркостана от "Слово і діло" по прогнозам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Глава ГУР уверен, что Украина вернет оккупированный Крым – это произойдет с оружием и довольно скоро.

По его словам, если не сменится политическое руководство рашки, то:

- Крым и временно оккупированные территории вернутся Украине

- рф отдаст оккупированные территории Молдовы, Грузии и Азербайджана

- возможна потеря Курильских островов и Калининграда

- воссоединение Карелии и Финляндии

- Китай отжимает Сибирь и Дальний Восток

- отделится Ичкерия.