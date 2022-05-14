ВОЙНА В Украине Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо Путину — Зеленский

2022-05-14 15:30

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину.

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 он заявил, что мир не должен искать выход для России, и «Макрон зря это делает». По словам украинского президента, пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода.

«Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина «не готова сохранять что-то кому-то и терять из-за этого территории».

«Мне кажется, это совсем несправедливо. Это утраченное время», — добавил он.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия показала свое отношение к уступкам 24 февраля, когда вторглась в Украину.

<p "margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:15.0pt;margin-left:="" 0cm"="">«И не надо Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал. Но безо всяких шагов в сторону, история этого не прощает. Только шаги вперед, если ты хочешь вернуть свое», — резюмировал Зеленский.

 

 

 

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