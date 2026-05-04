Політика Франція активно готується до початку війни з рашистами

2026-05-04 11:29

Франція готується до початку війни з рашистами: Емануель Макрон їде дивитися на навчання французької армії, де буде моделювання боїв з росіянами, — пише Le Monde.

Там буде моделювання боїв у морі, повітрі та на суші. Також будуть випрацьовуватися штурми під ударами роїв дронів.

Військове керівництво, зокрема начальник Генштабу Фаб'єн Мандон, закликає армію бути готовою до потенційного зіткнення з рф у найближчі роки.

Франція планує створити нову повноцінну дивізію до 2027 року, здатну діяти самостійно або у складі коаліції НАТО.

До 2030 року запаси дронів-камікадзе збільшать на 400%, крилатих ракет SCALP — на 85%, а зенітних ракет — на 30%.

Також Макрон запропонував обговорити розгортання французьких стратегічних бомбардувальників у країнах-партнерах по ЄС для посилення європейського ядерного стримування.

subscriber subscriber

Еще по теме

Макрон і Мерц не змогли найти спільної мови у питанні щодо розблокування Ормузької протоки

2026-04-22 08:25

Африка вступає у велику війну проти Ірану

2026-03-30 10:32

Україна пропонує партнерам свій технологічний досвід протидії шахедам - уроки, засвоєні під безперервним вогнем

2026-03-06 16:46

Київщина: чотири роки повномасштабної війни

2026-02-24 16:46

Еще новости в разделе "Політика"

Володимир Зеленський прибув у Єреван на саміт Європейської політичної спільноти

2026-05-04 13:32

Франція активно готується до початку війни з рашистами

2026-05-04 11:29

Володимир Зеленський відповів на пропозицію оголосити так зване "перемир’я" на 9 травня

2026-04-30 16:47

Іран категорично відмовився від мирної угоди виключно на американських умовах

2026-04-29 09:32
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Володимир Зеленський прибув у Єреван на саміт Європейської політичної спільноти 2026-05-04 13:32
Франція активно готується до початку війни з рашистами 2026-05-04 11:29
Володимир Зеленський відповів на пропозицію оголосити так зване "перемир’я" на 9 травня 2026-04-30 16:47
Іран категорично відмовився від мирної угоди виключно на американських умовах 2026-04-29 09:32