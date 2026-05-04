Політика Франція активно готується до початку війни з рашистами

2026-05-04 11:29

Франція готується до початку війни з рашистами: Емануель Макрон їде дивитися на навчання французької армії, де буде моделювання боїв з росіянами, — пише Le Monde.

Там буде моделювання боїв у морі, повітрі та на суші. Також будуть випрацьовуватися штурми під ударами роїв дронів.

Військове керівництво, зокрема начальник Генштабу Фаб'єн Мандон, закликає армію бути готовою до потенційного зіткнення з рф у найближчі роки.

Франція планує створити нову повноцінну дивізію до 2027 року, здатну діяти самостійно або у складі коаліції НАТО.

До 2030 року запаси дронів-камікадзе збільшать на 400%, крилатих ракет SCALP — на 85%, а зенітних ракет — на 30%.

Також Макрон запропонував обговорити розгортання французьких стратегічних бомбардувальників у країнах-партнерах по ЄС для посилення європейського ядерного стримування.