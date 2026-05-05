Політика Макрон виключив участь Франції в американській операції "Проєкт Свобода" в Ормузькій протоці

2026-05-05 11:30

Президент Франції Еммануель Макрон виключив участь Парижа в американській операції Проєкт Свобода, націленій на допомогу судам, заблокованим в Ормузькій протоці. Про це він заявив на полях саміту Європейського політичної спільноти в Єревані, передає ANews.

"Ми не братимемо участі в чомусь незрозумілому", - сказав Макрон.

Французький лідер також закликав Іран і США до скоординованого відкриття Ормузької протоки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Штати надаватимуть допомогу суднам, заблокованим в Ормузькій протоці, які намагатимуться покинути її. Йдеться про судна країн, які не мають стосунку до конфлікту США та Ірану.

