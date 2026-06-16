Політика Скандал перед самітом G7: Макрон емоційно відреагував на погрози Трампа запровадити 100% мита на французьке вино

2026-06-16 12:30

Президент Франції Емманюель Макрон проведе "шанобливу, але рішучу" дискусію з американським колегою Дональдом Трампом через його погрози запровадити 100% мита на французьке вино, якщо Париж не скасує 3% податок на американських технологічних гігантів. Про це політик заявив журналістам, передає BFMTV.

Відповідаючи на погрози Трампа перед самітом G7 у Франції, Макрон наголосив, що питання цифрових податків є виключно справою європейців, а не США.

"Цей цифровий податок був затверджений європейцями, його вже запровадили кілька країн, і він є частиною нашого законодавства. Не Сполучені Штати вирішують, якими мають бути закони європейців чи французів", - заявив президент.

Причиною погроз Трампа став 3% збір з доходів від цифрових послуг, отриманих у Франції компаніями, чий дохід у цій країні перевищує 25 млн євро, а в усьому світі - 750 млн євро. Минулого року Канаді довелося відмовитися від цієї ідеї, щоб врятувати свої торговельні переговори з США.

Президент Франції оголосив, що обговорить це питання з американським колегою на полях саміту G7, та виступив проти запровадження нових тарифів.

"У торговельних питаннях нам потрібна стабільність, тарифи нікому не вигідні, особливо тарифи між країнами G7", - заявив Макрон.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дональд Трамп оголосив ключову умову для розморожування активів Ірану

2026-06-09 11:33

Зеленський більше не церемониться з адміністрацією Трампа, — The New York Times

2026-05-13 11:33

Франція активно готується до початку війни з рашистами

2026-05-11 09:31

В США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа впав до нового мінімуму

2026-05-07 13:32

Еще новости в разделе "Політика"

Варшава отримала від США 4 млрд доларів кредиту на придбання сучасного американського озброєння

2026-06-17 13:37

ЄС продовжив ще на рік санкції, запроваджені у відповідь на анексію українського Криму

2026-06-16 16:46

Євросоюз розпочав реальний переговорний процес щодо вступу України і Молдови

2026-06-16 14:33

Скандал перед самітом G7: Макрон емоційно відреагував на погрози Трампа запровадити 100% мита на французьке вино

2026-06-16 12:30
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Варшава отримала від США 4 млрд доларів кредиту на придбання сучасного американського озброєння 2026-06-17 13:37
ЄС продовжив ще на рік санкції, запроваджені у відповідь на анексію українського Криму 2026-06-16 16:46
Євросоюз розпочав реальний переговорний процес щодо вступу України і Молдови 2026-06-16 14:33
Скандал перед самітом G7: Макрон емоційно відреагував на погрози Трампа запровадити 100% мита на французьке вино 2026-06-16 12:30