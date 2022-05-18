ВОЙНА В Украине У россии нет преимущества в воздухе благодаря работе ПВО, – Маляр

2022-05-18 17:30

 

У российских оккупантов нет преимущества над защитниками Украины в воздушном пространстве. Однако угроза ударов с неба сохраняется.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга 17 мая. Она отметила эффективную работу нашей противовоздушной обороны.

"Сохраняется вероятность воздушных ударов по всей территории Украины. Если до 24 февраля считалось, что украинской ПВО почти нет, то сейчас констатируем, что враг не имеет преимуществ в воздухе. Именно благодаря работе ПВО", – рассказала Маляр.

Отметим, что накануне министр обороны Алексей Резников заявил о том, что несмотря на большие потери, армия РФ значительно превосходит ВСУ в тяжелом вооружении. В первую очередь речь идет об авиации, а также бронированной технике, артиллерии и реактивных системах залпового огня.

 

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