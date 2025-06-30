Політика "Ми не будемо цього терпіти!" - Трамп жорстко розкритикував суд над прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу

2025-06-30 16:44

Президент США Дональд Трамп розкритикував судовий процес над прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та додав, що вважає останнього "героєм війни". Про це свідчить повідомлення американського лідера опубліковане в його соцмережі Truth.

Аргументи глави Білого дому зводяться до того, що Нетаньягу - "герой війни", а на додачу "провів чудову роботу, співпрацюючи зі Сполученими Штатами, щоб досягти великого успіху в усуненні небезпечної ядерної загрози в Ірані".

Він також судовий процес проти очільника ізраїльського уряду - це "політичне переслідування", яке перешкоджає його переговорам з Іраном і ХАМАС.

"Ми не будемо цього терпіти. Ми щойно здобули велику перемогу на чолі з прем’єр-міністром Бібі Нетаньягу, і це серйозно затьмарює нашу перемогу. Відпустіть Бібі, у нього є важлива робота!", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд торік у листопаді видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього голови Міністерства оборони країни Йоава Галланта. Обох звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.

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Політика

"Ми не будемо цього терпіти!" - Трамп жорстко розкритикував суд над прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу 2025-06-30 16:44
Верховна Рада готує закон, який регулюватиме проведення виборів після завершення воєнного стану 2025-06-30 10:27
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