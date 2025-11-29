Життя Netflix опублікував персональне привітання для українців він авторів серіалу Дивнні дива

2025-11-29 16:45

На Netflix офіційно вийшла перша частина п’ятого сезону популярного серіалу Дивні дива -і вона стане фінальною у історії про Гокінс та його героїв.

З нагоди прем’єри сервіс опублікував персональне привітання для українських фанів, яке записали Фінн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін та Ноа Шнапп, що виконують ролі Майка, Дастіна, Лукаса та Вілла відповідно.

"Привіт, Україно! Цей момент настав. Ти можеш дивитися 5 сезон Дивних див на Netflix вже сьогодні"-звернулися актори у відео.

Нагадаємо, перший сезон Дивних див вийшов у 2016 році. Сюжет розгортається навколо загадкового зникнення хлопчика у містечку в штаті Індіана. Його пошуки приводять друзів, матір та шерифа до відкриття паралельного світу й низки надприродних явищ. Шоу створене братами Даффер і стало одним із найуспішніших проєктів Netflix.