Політика Адміністрація Дональда Трампа не на жерт роздратована ударами Ізраїлю по Сирії

2025-07-21 09:36

Попри перемир’я, досягнуте за посередництва США, адміністрація президента Дональда Трампа стурбована ударами Ізраїлю по Сирії. У Вашингтоні вважають, що такі дії шкодять американським дипломатичним зусиллям. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в Білому домі.

Адміністрація Трампа занепокоєна останніми діями Ізраїлю в Сирії, зокрема авіаударами у Дамаску. Як повідомляє Axios, у Білому домі вважають, що дії прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу можуть підірвати зусилля США щодо стабілізації ситуації в регіоні.

"Бібі поводиться як божевільний. Він постійно все бомбардує. Це може зруйнувати те, над чим працює Трамп", - пояснює одне з джерел в адміністрації.

За словами посадовців, Трамп був особливо роздратований після обстрілу християнської церкви в Газі, внаслідок якого загинула палестинська родина з американським громадянством. Глава Білого дому особисто подзвонив Нетаньягу з вимогою пояснень.

Інший посадовець назвав дії ізраїльського прем’єра "поведінкою неслухняної дитини" та застеріг, що така тактика шкодить відносинам між двома країнами. Хоча Трамп публічно не висловлював критики, у його команді визнають, що дії Ізраїлю викликають зростаюче розчарування.

Ізраїль пояснив авіаудари пересуванням сирійських танків у зону конфлікту поблизу Сувейда. За словами ізраїльських посадовців, сили брали участь у насильстві проти друзької меншини. Сирія це заперечує.

Попри прохання спецпредставника США Тома Барака уникати ескалації, Ізраїль завдав ударів по сирійських урядових об’єктах.

Джерела також зазначають, що дії Ізраїлю могли бути частково зумовлені тиском з боку друзької громади в самому Ізраїлі. Водночас Тель-Авів заперечує політичну мотивацію і заявляє, що мова про захист меншин.

Попри стратегічне партнерство, у Вашингтоні дедалі більше побоюються, що агресивна позиція Нетаньягу може зруйнувати крихкий баланс у регіоні та завдати шкоди зусиллям Трампа з відновлення стабільності на Близькому Сході.