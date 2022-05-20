ВОЙНА В Украине Макрон впервые официально озвучил опасения, что роССия может нанести удар по Молдове

2022-05-20 12:33

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с молдавским лидером Майей Санду высказал опасения, что агрессия против Украины является угрозой региональной безопасности и может нанести удар по Молдове.

"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны", - сказал Макрон.

В связи с этим Макрон также заявил, что хочет в ближайшие недели получить ответ на заявку Молдовы на членство в ЕС

По его словам, Франция, "намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдовы".

subscriber subscriber

Еще по теме

Зачем на самом деле в Киев прибыла делегация сенаторов США

2021-06-02 08:14

Названа точная дата саммита НАТО, на котором будут обсуждать агрессивные действия РФ

2021-04-26 09:40

США передали Украине 155 млн долларов на противодействие пандемии и агрессии РФ

2021-04-21 09:40

Порошенко запросил у европейских дипломатов усиленного давления на Москву

2019-01-16 10:13

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

У Украины появился шанс стать членом НАТО минуя все формальности и требования

2022-05-20 14:29

Русские оккупанты продолжают нести большие потери - зафиксированы случаи массового дезертирства

2022-05-20 13:31

Макрон впервые официально озвучил опасения, что роССия может нанести удар по Молдове

2022-05-20 12:33

Какие компенсации можно получить за уничтоженное вследствие военного вторжения рф жилья

2022-05-20 11:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

У Украины появился шанс стать членом НАТО минуя все формальности и требования 2022-05-20 14:29
Русские оккупанты продолжают нести большие потери - зафиксированы случаи массового дезертирства 2022-05-20 13:31
Макрон впервые официально озвучил опасения, что роССия может нанести удар по Молдове 2022-05-20 12:33
Какие компенсации можно получить за уничтоженное вследствие военного вторжения рф жилья 2022-05-20 11:35