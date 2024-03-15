Мир США призвали страны НАТО увеличить свои оборонные взносы в связи с войной в Украине

2024-03-15 22:12

Соединенные Штаты Америки ожидают, что страны НАТО увеличат свои оборонные взносы перед саммитом в Вашингтоне. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, на Вильнюсском саммите прошлым летом члены НАТО согласились, что для устранения недостатков и реагирования на изменение динамики безопасности понадобятся расходы более чем на 2% ВВП.

В этом году, впервые после создания Альянса, 19 членов НАТО планируют потратить 2% своего ВВП на оборону, что является шестикратным увеличением с 2014 года.

"Мы ожидаем, что это количество увеличится перед Вашингтонским саммитом. И если объединить совокупный ВВП европейских союзников по НАТО, они будут тратить 2% своего совокупного ВВП на оборону. Это важная веха и четкая демонстрация того, что союзники признают необходимость больше инвестировать в безопасность после повторного вторжения рашистов в Украину", - отметила Жан-Пьер.