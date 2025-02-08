Мир Евросоюз взялся финансировать энергетическую независимость Молдовы

2025-02-08 11:33

Еврокомиссия и Молдова согласовали двухлетнюю стратегию энергетической независимости, которая предусматривает финансирование в 250 млн евро в 2025 году. Об этом говорится в коммюнике ЕК.

"Европейская комиссия и Республика Молдова согласовали двухлетнюю комплексную стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы. Она преследует двойную цель: отделить Молдову от ненадежных поставок российской энергии и полностью интегрировать ее в энергетический рынок ЕС", - отмечается в сообщении.

Согласно стратегии, общая поддержка Республики Молдова составит 250 млн евро на 2025 год, из которых 100 млн евро будет предоставлено Евросоюзом до середины апреля.

В дополнение к всеобщей поддержке и в рамках стратегии жителям Приднестровья предлагают 60 млн евро "на определенных условиях".

"Эта помощь зависит от мер, предпринимаемых по основным свободам и правам человека в Приднестровском регионе, и исключает энергоемкие виды деятельности", - добавили в заявлении.