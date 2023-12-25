Мир Президент Молдовы инициировала референдум по вступлению страны в Евросоюз

2023-12-25 12:28

Президент Молдовы Мая Санду инициировала проведение референдума осенью 2024 года по вступлению страны в Евросоюз. Об этом она сказала в видеообращении по случаю трех лет пребывания в должности главы государства.

Она напомнила, что лидеры ЕС недавно одобрили решение о начале переговоров об интеграции Молдовы. По ее словам, это "то, что еще три года назад казалось невозможным".

"Нам еще многое нужно сделать. И самое главное – обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей Молдовы. Мы имеем гарантию такого будущего только как государство-член Европейского Союза", – сказала Санду.

Президент призвала парламент инициировать организацию референдума осенью 2024 года, на котором голос граждан Молдовы станет решающим.

Также она попросила поддержки у народа Молдовы относительно ее кандидатуры на выборах в следующем году, где она примет участие, чтобы "завершить миссию европейской интеграции".