ВОЙНА В Украине В Украине уже арестовали активы и имущество роССийских компаний на миллиард долларов

2022-05-20 15:37

В Украине арестовали активы и имущество компаний из беларуси и роССии на общую сумму в один миллиард долларов, сообщил директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник.

Речь идет о 100% корпоративных прав и активов горно-обогатительного комбината, занимавшегося добычей титаносодержащего сырья, 17 800 железнодорожных вагонах ориентировочной стоимостью около 15 млрд грн (507 млн долларов), 160 автомобилях и спецтехнике, а также активах российского финансового учреждения на сумму более 12,4 млрд гривен (419 млн долларов).

"В первую очередь эти активы не должны работать на страну-агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашей стране. Вагоны должны перевозить грузы по украинской железной дороге, товарно-материальные ценности - использоваться для восстановления разрушенных населенных пунктов, прибыль от продажи автомобилей - передаваться на нужды ВСУ", - сказал Вадим Мельник.

Напомним, ранее в Украине арестовали 434 железнодорожных вагона российских компаний.