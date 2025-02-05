ВОЙНА В Украине ГБР конфискует элитные автомобили экс- руководителя ТЦК, оформленные на его тещу

2025-02-05 12:30

Государственное бюро расследований инициировало конфискацию двух люксовых автомобилей, принадлежащих семье бывшего руководителя одного из районных ТЦК Харькова. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что общая стоимость автомобилей превышает 3,4 млн гривен.

В начале 2024 года было начато досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного недекларирования имущества правоохранительницей из Харькова, которая является его женой.

Работники ГБР обнаружили в пользовании семьи руководителя районного ТЦК два новых люксовых автомобиля, оформленных на тещу. При этом работники бюро установили отсутствие законных доходов у семьи чиновника и его тещи для приобретения таких автомобилей.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с иском в Высший антикоррупционный суд о признании активов должностного лица необоснованными и взыскании их в доход государства. Работа по выявлению необоснованных активов чиновников продолжается.

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