ВОЙНА В Украине Замороженные активы рф пойдут на оборону Украины - это учтено в бюджете на 2025 год

2025-01-01 08:24

Бюджет Украины на 2025 год объединяет внутренние ресурсы и 50 млрд долларов от стран G7, чтобы обеспечить оборону и восстановление экономики. Об этом информирует пресс-служба Минфина.

Так, на обеспечение Сил обороны в следующем году предусмотрено более 2,2 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП. Из этой суммы 740 млрд грн будут направлены на закупку оружия, что полностью покрывает годовую потребность, а почти 50 млрд грн - на производство и приобретение БПЛА.

В то же время учтено обеспечение социально-гуманитарных потребностей и мер по восстановлению экономики.

В сообщении отмечается, что в госбюджете объединены внутренние ресурсы и подтвержденная международная поддержка, что позволит профинансировать все запланированные расходы.

Важную роль играет поддержка партнеров в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это механизм, предполагающий получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Планируется получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.

Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды, что в сочетании с внутренними ресурсами, в частности полученными от недавно принятых изменений в Налоговый кодекс, позволит укрепить военный потенциал и обеспечить все критические потребности Сил обороны.

Такой подход обеспечивает Украине необходимую финансовую устойчивость, позволяя эффективно реагировать на вызовы военного времени и закладывать основу для восстановления экономики.

Лидеры Большой семерки и стран-партнеров в среду, 25 сентября, приняли Совместную декларацию по поддержке восстановления и подъема Украины, которая предусматривает дальнейшую военную, экономическую и гуманитарную помощь как в короткой перспективе, так и на послевоенный период.

subscriber subscriber

Еще по теме

Замороженные активы рф пойдут на оборону Украины - это учтено в бюджете на 2025 год

2024-12-13 12:29

Власти Финляндии начали масштабную операцию по конфискации активов рф

2024-11-01 17:29

Британия предоставит Украине кредит в $2,93 млрд за счет замороженных активов рф

2024-10-22 16:48

Шольц: Украина получит кредит на $50 млрд за счет замороженных активов рф

2024-10-03 16:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Впервые в истории Украина полностью остановила транзит российского газа

2025-01-01 16:41

В 2025 году в Украине значительно поднимут выплаты курсантам военных вузов и училищ

2025-01-01 09:35

Замороженные активы рф пойдут на оборону Украины - это учтено в бюджете на 2025 год

2025-01-01 08:24

Почти половина украинских беженцев в Норвегии признались, что не хотят возвращаться в Украину

2024-12-31 09:24
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Впервые в истории Украина полностью остановила транзит российского газа 2025-01-01 16:41
В 2025 году в Украине значительно поднимут выплаты курсантам военных вузов и училищ 2025-01-01 09:35
Замороженные активы рф пойдут на оборону Украины - это учтено в бюджете на 2025 год 2025-01-01 08:24
Почти половина украинских беженцев в Норвегии признались, что не хотят возвращаться в Украину 2024-12-31 09:24