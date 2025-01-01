ВОЙНА В Украине Замороженные активы рф пойдут на оборону Украины - это учтено в бюджете на 2025 год

2025-01-01 08:24

Бюджет Украины на 2025 год объединяет внутренние ресурсы и 50 млрд долларов от стран G7, чтобы обеспечить оборону и восстановление экономики. Об этом информирует пресс-служба Минфина.



Так, на обеспечение Сил обороны в следующем году предусмотрено более 2,2 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП. Из этой суммы 740 млрд грн будут направлены на закупку оружия, что полностью покрывает годовую потребность, а почти 50 млрд грн - на производство и приобретение БПЛА.



В то же время учтено обеспечение социально-гуманитарных потребностей и мер по восстановлению экономики.



В сообщении отмечается, что в госбюджете объединены внутренние ресурсы и подтвержденная международная поддержка, что позволит профинансировать все запланированные расходы.



Важную роль играет поддержка партнеров в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это механизм, предполагающий получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.



Планируется получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.



Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды, что в сочетании с внутренними ресурсами, в частности полученными от недавно принятых изменений в Налоговый кодекс, позволит укрепить военный потенциал и обеспечить все критические потребности Сил обороны.



Такой подход обеспечивает Украине необходимую финансовую устойчивость, позволяя эффективно реагировать на вызовы военного времени и закладывать основу для восстановления экономики.



Лидеры Большой семерки и стран-партнеров в среду, 25 сентября, приняли Совместную декларацию по поддержке восстановления и подъема Украины, которая предусматривает дальнейшую военную, экономическую и гуманитарную помощь как в короткой перспективе, так и на послевоенный период.