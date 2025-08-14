ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-08-14 12:30

Протягом минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, з них 56 – на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.



На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 14 штурмових дій окупаційних військ в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного.



На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного. На Торецькому напрямку противник здійснив сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій росіян у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.



На Новопавлівському напрямку захисники зупинили 14 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутись вперед поблизу Малинівки.



На Оріхівському напрямку росіяни наступали поблизу населеного пункту Плавні. На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед.