ВОЙНА В Украине фото СБУ установила личности российских солдат, которые совершали зверства под Киевом

2022-05-25 13:34

СБУ установила личности еще 8 рашистов, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области.

Среди них – 5 военнослужащих из России и три "вагнеровца", — сообщили в СБУ.

Подозреваемым инкриминируется в общей сложности 14 эпизодов: убийство гражданских, обстрелы и сжигание жилых домов, пленение, пытки и содержание людей в подвалах без еды и воды, похищение имущества.

Следствием установлено, что в дни временной оккупации Киевской области захватчики ворвались в дом старосты села Мотыжин Ольги Сухенко. Женщину и ее родных вывезли на место временного базирования. Семью пытали с целью получить информацию о местонахождении подразделений ВСУ и бойцов теробороны.

"Палачи жестоко издевались над сыном на глазах у матери, прострелили ему ногу. Но не получив информации, убили его выстрелом в голову. Пытали также мужа старосты. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, военные рф по приказу командира взвода 36 общевойсковой армии 37 отдельной мотострелковой бригады убили еще одну гражданскую женщину. Причиной расстрела была ее темная одежда. Отца убитой солдаты взяли в плен и держали связанным практически без еды и воды.

Также "освободители" задержали двух волонтеров, которые доставляли гуманитарную помощь жителям Мотыжина. Оккупанты допрашивали и пытали их, а затем вывезли в лесополосу и приказали бежать, открыв по ним огонь. Один из волонтеров погиб от выстрела в голову, другой – был тяжело ранен. Автомобили и гуманитарную помощь россияне забрали себе.

Другому мирному жителю русские солдаты связали руки и привязали его к квадроциклу, заставив бежать продолжительное время. После допросов, угроз убийства и избиения его в течение нескольких дней содержали в канализационной яме.