ВОЙНА В Украине Число русских солдат, которые переходят на сторону Украины, быстро растет

2022-03-25 10:01

Среди российских военных растет количество тех, кто переходит на сторону Украины, чтобы бороться с кровавым режимом Путина. Об этом сообщило Главное управление разведки.

"Все больше российских военнослужащих не только отказываются принимать участие в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что белорусские военные готовы сдаться в плен в Украине если Беларусь присоединится к российскому вторжению в Украину.